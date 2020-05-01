В Мордовии среди 30 новых больных COVID-19 есть трое детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден за сутки еще у 30 жителей Мордовии, среди них трое детей, сообщает оперштаб региона.
Ранее в Мордовии было зафиксировано 698 случаев заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались.
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек в возрасте старше 60 лет, среди заболевших есть трое детей. В одном из случаев диагноз подтвердился у трех членов семьи, в том числе у двоих детей", - говорится в сообщении.
Новые случаи зафиксированы главным образом в Саранске и Рузаевке. Всего в Мордовии 728 случаев коронавируса, из них 308 в Саранске, 98 – в Ардатовском районе, 89 – в Рузаевском районе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.