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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T16:36
https://ria.ru/20200501/1570863583.html
Роспотребнадзор сообщил о возможности второй волны коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909482_0:254:2739:1795_1036x0_80_0_0_ee3964c4845120b1437a03b43b94a432.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор сообщил о возможности второй волны коронавируса

14:46 01.05.2020 (обновлено: 16:36 01.05.2020)
105668
© РИА Новости / Илья ПиталевСанитар возле автомобиля скорой помощи
Санитар возле автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны заболеваемости COVID-19 в холодное время года.
Отмечается, что летом жаркая погода и большое количество солнечного света могут привести к снижению числа заражений. Однако осенью заболеваемость может снова вырасти из-за прохладной и дождливой погоды и возвращения людей на работу и учебу.
"Высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период", — заключили в ведомстве.
Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, а страна, по сути, последнюю неделю находилась на плато по заболеваемости.
По ситуации на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220.
Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 218 тысяч человек умерли. По числу зараженных Россия находится на восьмом месте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик карантинного центра в Коммунарке
1 мая, 13:14Распространение нового коронавируса
Названа особенность коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Популярные комментарии
Вы сначала с первой волной разберитесь, а потом уже думайте о второй
1 мая, 14:58
Андрей Эщкере
6240138
в России не ввели карантин, а попросили граждан его добровольно организовать за свой счёт. Граждане отказались, поэтому вирус расходится всё шире.
1 мая, 15:16
АДАнтон Дарлок
46401518
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