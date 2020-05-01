Роспотребнадзор сообщил о возможности второй волны коронавируса

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. предупредил о возможности второй волны заболеваемости COVID-19 в холодное время года. Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны заболеваемости COVID-19 в холодное время года.

Отмечается, что летом жаркая погода и большое количество солнечного света могут привести к снижению числа заражений. Однако осенью заболеваемость может снова вырасти из-за прохладной и дождливой погоды и возвращения людей на работу и учебу.

"Высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период", — заключили в ведомстве.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, а страна, по сути, последнюю неделю находилась на плато по заболеваемости.

По ситуации на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 218 тысяч человек умерли. По числу зараженных Россия находится на восьмом месте.