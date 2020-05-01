Владимирские депутаты узаконили выплаты медикам при заражении COVID-19

Закон вносит поправки к действующему с 2008 года в области закону о социальных гарантиях сотрудникам государственных медицинских организаций, чья деятельность связана с угрозой жизни и здоровью. Базовый закон устанавливает порядок, условия страхования, а также размер выплат, который зависит от страховых случаев. Поправкой вводится отдельный страховой случай - заражение COVID-19, который предполагает повышенную выплату в размере 50 тысяч рублей.

"Речь идет о ежемесячных выплатах на детей из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет или - в случае обучения в общеобразовательной школе – до 18 лет. Стандартно их необходимо продлять 1 раз в год. Но в нынешних условиях было принято решение: если срок назначение пособия истекает в период с 1 апреля до 1 октября, то право на выплату продляется автоматически, без повторного обращения и без предоставления пакета документов. Эта мера была принята в рамках реализации послания президента", - говорится в сообщении.

В то же время, те, у кого право на такую выплату возникает впервые, по-прежнему должны представить пакет документов в органы соцзащиты - через сайт госуслуг или воспользовавшись специальным ящиком в отделах соцзащиты.