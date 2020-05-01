ЕР готова организовать исполнение поручений Медведева о трудовых правах

Медведев в пятницу в ходе онлайн-совещания по совершенствованию трудового законодательства сообщил, что по инициативе ЕР в каждом регионе РФ будут созданы трудовые комиссии. Кроме того, с 6 по 12 мая правозащитные центры партии в российских регионах проведут дистанционные приемы по вопросам нарушения трудовых прав граждан. Медведев лично проведёт один из таких приемов.

"Мы в кратчайшие сроки организуем исполнение ваших поручений. И в части организации тематического приема граждан - подберем дату, когда вы личный прием проведете. По созданию трудовых комиссий на уровне регионов тоже поддержим. Соответственно, с коллегами и с партнерами из Федерации профсоюзов эту работу также организуем", - сказал Турчак.

На совещании первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев рассказал о предложениях по совершенствованию трудового законодательства РФ. В частности, ЕР предлагает уже в весеннюю сессию ввести работу в удаленном формате в правовое поле.

"Что касается изменений в трудовое законодательство, есть предложение отразить сегодня в протоколе, что это поручение фракции "Единая Россия" и это законодательная инициатива "Единой России", и она не должна быть межфракционной", - подчеркнул Турчак.