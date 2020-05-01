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2020-05-01T14:45
https://ria.ru/20200501/1570863523.html
ЕР готова организовать исполнение поручений Медведева о трудовых правах
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РИА Новости

ЕР готова организовать исполнение поручений Медведева о трудовых правах

14:45 01.05.2020
2858
© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Единая Россия" в кратчайшие сроки организует исполнение поручений по защите трудовых прав граждан, которые дал председатель партии Дмитрий Медведев, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Медведев в пятницу в ходе онлайн-совещания по совершенствованию трудового законодательства сообщил, что по инициативе ЕР в каждом регионе РФ будут созданы трудовые комиссии. Кроме того, с 6 по 12 мая правозащитные центры партии в российских регионах проведут дистанционные приемы по вопросам нарушения трудовых прав граждан. Медведев лично проведёт один из таких приемов.
Дмитрий Медведев
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"Мы в кратчайшие сроки организуем исполнение ваших поручений. И в части организации тематического приема граждан - подберем дату, когда вы личный прием проведете. По созданию трудовых комиссий на уровне регионов тоже поддержим. Соответственно, с коллегами и с партнерами из Федерации профсоюзов эту работу также организуем", - сказал Турчак.
На совещании первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев рассказал о предложениях по совершенствованию трудового законодательства РФ. В частности, ЕР предлагает уже в весеннюю сессию ввести работу в удаленном формате в правовое поле.
"Что касается изменений в трудовое законодательство, есть предложение отразить сегодня в протоколе, что это поручение фракции "Единая Россия" и это законодательная инициатива "Единой России", и она не должна быть межфракционной", - подчеркнул Турчак.
Глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов отметил, что изменения в трудовом законодательстве должны быть "аккуратными и гибкими", чтобы не возникло "ни одной лазейки", которая бы ослабила защиту прав людей. Он также попросил Турчака привлечь депутатов ГД к приемам граждан по вопросам трудового законодательства и к участию в работе трудовых комиссий.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
1 мая, 12:34
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
88108106
Дмитрий МедведевАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
Популярные комментарии
еще бы ЭТИ небыли готовы. Они любой бред готовы прописать, а потом посмотреть как оно будет работать(плохо).
1 мая, 15:11
Василий Иванов
2700120
С наступлением весны, день становится длиннее и теплее, в это время Медведев выходит из зимней спячки.
1 мая, 17:24
oostan.maksim
13130000
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