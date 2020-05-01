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2020-05-01T21:15
https://ria.ru/20200501/1570863418.html
СМИ: Германия отклонит заявку Nord Stream по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

СМИ: Германия отклонит заявку Nord Stream по "Северному потоку — 2"

14:45 01.05.2020 (обновлено: 21:15 01.05.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства.
Строительство газопровода Северный поток-2
21 января, 19:34
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал газовую директиву ЕС
В директиве закреплено, что компания, поставляющая газ, не может владеть участком трубопровода в немецких водах.
BNA в середине января сообщило РИА Новости, что приняло заявки от операторов Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG на освобождение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" от требований газовой директивы ЕС. По данным Handelsblatt, ведомство 1 мая разослало проект решения участникам процесса, документ имеется в распоряжении издания. По информации газеты, агентство ждет ответы до 8 мая, после чего примет окончательное решение.
Основанием для отказа стал тот факт, что трубопровод не был достроен к маю 2019 года.
В Nord Stream 2 настаивали, что нужно исходить не из "строительно-технического" смысла этого требования, а учитывать тот факт, что "к моменту вступления в силу новых директив внутреннего газового рынка уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом".
В BNA с этим не согласились, посчитав, что следует исходить из "строительно-технического" понимания термина "завершение" проекта, а не "экономическо-функционального".
Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявлял РИА Новости в январе, что "Северный поток — 2" соответствует всем требованиям, это касается и срока завершения проекта, поскольку на дату вступления в силу директивы 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.
По данным издания, участники ожидают, что Nord Stream 2 AG опротестует решение в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, который может передать дело в высшую судебную инстанцию ЕС — Европейский суд.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Европейский судСеверный потокГерманияДюссельдорфЭкономика
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