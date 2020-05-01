СМИ: Германия отклонит заявку Nord Stream по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.

Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства.

В директиве закреплено, что компания, поставляющая газ, не может владеть участком трубопровода в немецких водах.

BNA в середине января сообщило РИА Новости, что приняло заявки от операторов Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG на освобождение газопроводов " Северный поток " и "Северный поток — 2" от требований газовой директивы ЕС. По данным Handelsblatt, ведомство 1 мая разослало проект решения участникам процесса, документ имеется в распоряжении издания. По информации газеты, агентство ждет ответы до 8 мая, после чего примет окончательное решение.

Основанием для отказа стал тот факт, что трубопровод не был достроен к маю 2019 года.

В Nord Stream 2 настаивали, что нужно исходить не из "строительно-технического" смысла этого требования, а учитывать тот факт, что "к моменту вступления в силу новых директив внутреннего газового рынка уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом".

В BNA с этим не согласились, посчитав, что следует исходить из "строительно-технического" понимания термина "завершение" проекта, а не "экономическо-функционального".

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявлял РИА Новости в январе, что "Северный поток — 2" соответствует всем требованиям, это касается и срока завершения проекта, поскольку на дату вступления в силу директивы 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.