Минздрав сообщил о росте числа детей, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Количество детей в России, заразившихся коронавирусом, в последние дни увеличивается, сообщила пресс-служба Количество детей в России, заразившихся коронавирусом, в последние дни увеличивается, сообщила пресс-служба Минздрава

В ведомстве призвали отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.

"Несмотря на то что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них", — подчеркнули в пресс-службе.

По данным Минздрава, за время эпидемии в России умерли двое детей, еще 11 находятся в тяжелом состоянии.

На 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 218 тысяч человек умерли. По числу зараженных Россия находится на восьмом месте.