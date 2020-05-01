Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса

"Если не будет соблюдаться самоизоляция (это будет понятно в середине мая), мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных спустя пять-десять дней", — сказал врач в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".