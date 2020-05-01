Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может случиться всплеск числа заражений коронавирусом.
По словам медика, в Москве пока не наступил пик заболеваемости COVID-19, что на фоне хорошей погоды вызывает тревогу у врачей.
"Если не будет соблюдаться самоизоляция (это будет понятно в середине мая), мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных спустя пять-десять дней", — сказал врач в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Проценко также отметил, что многие россияне устали от режима самоизоляции и у них может возникнуть соблазн нарушить его в период праздников.
"Но цена этого соблазна может оказаться слишком дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов", — предостерег медик.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.
Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились почти 13 220 пациентов, 1169 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.