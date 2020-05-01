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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T14:38
https://ria.ru/20200501/1570863124.html
Архангельский штаб сообщил об ошибке в данных об умерших пациентах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

Архангельский штаб сообщил об ошибке в данных об умерших пациентах

14:38 01.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Данные на федеральном ресурсе Стопкоронавирус.рф о четырех новых случаях смертей в Архангельской области пациентов с коронавирусом могли быть опубликованы из-за технической ошибки, сообщил руководитель штаба региона Артем Вахрушев.
"Такие данные (о четырех случаях смерти от коронавируса) в федеральный центр региональным референс-центром не направлялись. Сейчас мы проводим необходимую работу с министерством здравоохранения Российской Федерации по корректировке данных. Допускаем, что могла произойти техническая ошибка", – сказал журналистам Вахрушев.
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Как отметили в штабе, за последние сутки в Поморье региональным референс-центром подтверждено 25 новых случаев COVID-19. Из них восемь – в Архангельской областной клинической больнице, один – в Архангельске, один – в Новодвинске, один – в Коряжме, пять – в Северодвинске, два – в Мирном, четыре – в Котласском районе, два – в Вельском районе, один – в Коношском районе. Таким образом, общее число заболевших составило 238 человек. При этом еще пять пациентов выписаны после лечения, число выздоровевших составило 51 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская областьАрхангельскСеверодвинскКоношский районОбщество
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