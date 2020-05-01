Архангельский штаб сообщил об ошибке в данных об умерших пациентах

МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Данные на федеральном ресурсе Стопкоронавирус.рф о четырех новых случаях смертей в Архангельской области пациентов с коронавирусом могли быть опубликованы из-за технической ошибки, сообщил руководитель штаба региона Артем Вахрушев.
"Такие данные (о четырех случаях смерти от коронавируса) в федеральный центр региональным референс-центром не направлялись. Сейчас мы проводим необходимую работу с министерством здравоохранения Российской Федерации по корректировке данных. Допускаем, что могла произойти техническая ошибка", – сказал журналистам Вахрушев.
Как отметили в штабе, за последние сутки в Поморье региональным референс-центром подтверждено 25 новых случаев COVID-19. Из них восемь – в Архангельской областной клинической больнице, один – в Архангельске, один – в Новодвинске, один – в Коряжме, пять – в Северодвинске, два – в Мирном, четыре – в Котласском районе, два – в Вельском районе, один – в Коношском районе. Таким образом, общее число заболевших составило 238 человек. При этом еще пять пациентов выписаны после лечения, число выздоровевших составило 51 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.