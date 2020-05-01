Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 218

ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Пятьдесят шесть новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Финляндии, семь человек умерли, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 1 мая всего 5051 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В четверг сообщалось о 4995 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3486 человек.
По данным на 14.00 пятницы, 185 человек находились в больнице, из них 49 в реанимации, 218 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.