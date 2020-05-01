Спикер Национальной ассамблеи Пакистана заразился коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая - РИА Новости. Спикер Национальной ассамблеи (нижняя палата) Пакистана Асад Кайсер сообщил о положительном тесте на коронавирус.
"Я получил позитивный тест на коронавирус. Я начал карантин у себя дома. Я призываю всю нацию быть бдительными", - написал он в Twitter.
Телеканал Geo TV сообщил, что у сына и дочери Кайсера также обнаружили коронавирус. По данным телеканала, он сообщал о симптомах лихорадки несколько дней назад и проходил тестирование на коронавирус, но результаты были отрицательными.
Кайсер – второй высокопоставленный пакистанский чиновник, заявивший об обнаружении у него коронавируса, ранее губернатор провинции Синд Имран Исмаил сообщил, что у него положительный результат на COVID-19.
Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что ситуация с коронавирусом может продолжаться месяцами и локализация не является решением этой пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.