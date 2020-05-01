Минтруд и ФНПР поддержали создание трудовых комиссий

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Министерство труда и социальной защиты поддержали предложение "Единой России" о создании трудовых комиссий.
Председатель ЕР Дмитрий Медведев предложил создать в каждом регионе страны трудовые комиссии, в которые войдут представители региональной исполнительной власти, службы занятости, деловые объединения и профсоюзы.
"Я бы поддержал предложение ваше по поводу создания трудовых комиссий в рамках партии "Единая Россия". Мы, безусловно, там будем участвовать, но нужен такой не популистский, не, так сказать, поверхностный подход к этим вопросам, я думаю, что трудовые комиссии как раз могут это сделать, не чисто политический подход", — сказал председатель ФНПР Михаил Шмаков на онлайн-совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.
Глава ФНПР также отметил, что трудовое законодательство не мертвый и не жесткий документ, оно должно быть гибким.
"Поддерживаем вашу инициативу по созданию трудовых комиссий. Думаю, вот сейчас в такой вот оперативный момент это будет серьезное решение", — добавил первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко.