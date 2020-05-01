Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13 тысяч

ВАРШАВА, 1 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше превысило 13 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 228 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 13 105 тысяч заражений коронавирусом. За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 6 человека. С начала эпидемии зафиксировано 650 летальных исходов.

По состоянию на утро пятницы в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 789 человек, 92 458 находятся на карантине, 3 491 выздоровел.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.