В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина

Строительство новых модулей вахтового городка на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО "НОВАТЭК" в селе Белокаменка

МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области , где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.

"Сегодня (в пятницу) на стройплощадке в Белокаменке умерла сотрудница одной из подрядных организаций. По полученным данным, в ходе массового тестирования женщина дважды сдавала анализ на коронавирусную инфекцию, оба раза тест показал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что обращений в скорую или в иные подведомственные региональному минздраву учреждения, а также в аэромобильный госпиталь, развернутый недалеко от Белокаменки, от умершей не было.

"Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавили в штабе.

По данным оперштаба Мурманской области, по состоянию на вечер четверга в регионе 1313 случаев коронавируса, 1079 из них – в вахтовом поселке в Белокаменке, 113 человек выздоровели, четверо скончались.