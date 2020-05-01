Россия за сутки зафиксировала один факт нарушения перемирия в Сирии

Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.