Сирийские военные за сутки разминировали 2,1 гектара территории

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сирийские военные за минувшие сутки разминировали 2,1 гектара территории, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Думе (провинция Дамаск), Джасиме и Эль-Харре (провинция Дераа). Разминировано 2,1 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 32 взрывоопасных предмета (ВОП)", - говорится в тексте бюллетеня.
Также отмечается, что, как и в предыдущие дни, беженцы из других стран в Сирию не возвращались.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России