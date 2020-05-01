Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции Москвы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход работ по дезинфекции улиц и общественных пространств города, поблагодарил работников и выразил надежду, что скоро москвичи смогут прогуляться по столице.

"Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая этот замечательный праздник весны и труда , но теперь тут другая колонна, колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города. Ну, такие времена, надеюсь, что скоро вернётся настоящий праздник, и мы вместе снова сможем пройтись по любимой Москве", - сказал журналистам Собянин.

Он отметил, что в Москве развернуты масштабные работы по дезинфекции общественных пространств, подъездов домов. "Это огромная работа, в которой участвует около 70 тысяч человек, 4,5 тысячи единиц техники. Мы еженедельно обрабатываем общественные пространства и каждый день обрабатываются подъезды домов", - заявил Собянин. По его словам, все это сделано для того, чтобы максимально обеспечить безопасность жителей города.

Мэр пообщался с работниками комплекса городского хозяйства, которые выполняют работы по дезинфекции, поздравил их с праздником и поблагодарил за работу на передовой. "Поздравляю с праздником 1 мая, с днём солидарности трудящихся. Вы на передовой, чтобы обеспечить безопасность города", - сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, общая площадь городских территорий и объектов для дезинфекции составляет более 330 миллионов квадратных метров. Обработке подлежат объекты дорожного хозяйства (проезжая часть и тротуары), дворовые территории, межквартальные проезды и иные городские пространства, пешеходные переходы, подъезды, лифты и камеры для мусора многоквартирных домов, контейнерные площадки.