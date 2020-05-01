В России к 9 Мая стартовал фотопроект "75 правил жизни победителей"

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Всероссийский фотопроект "75 правил жизни победителей" стартовал в РФ в преддверии юбилея Победы, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, который выступает одним из партнеров акции.

В рамках акции любой желающий может оказать содействие в исполнении заветных желаний ветеранов, выразив благодарность за неоценимый вклад в великое историческое событие, сообщается на сайте фронта.

Уникальность проекта, по мнению ОНФ , заключается в том, что он показывает ветеранов с непривычного ракурса. "75 правил жизни победителей" расскажет истории более 280 ветеранов, поведает об их жизненном пути и достижениях.

"75 правил жизни победителей" - это особый проект для ОНФ. Сейчас эти фотографии размещаются на главных улицах российских городов. Важно, чтобы мудрость и сила духа наших ветеранов вдохновляла новые поколения россиян, и мы всегда помнили о той войне", – цитирует пресс-служба руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.