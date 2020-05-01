Названы регионы Сибири с наименьшим числом зараженных коронавирусом

ОМСК, 1 мая - РИА Новости. Омская область вошла в тройку регионов с самым меньшим числом зараженных COVID-19 в Сибирском федеральном округе, сообщили в пятницу журналистам в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
В пятницу число случаев заражения COVID-19 в Омской области выросло до 107, из них 26 человек выздоровели, трое умерли. Проходят курс лечения 78 человек.
В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом составили рейтинг регионов по числу заболевших новой инфекцией на 100 тысяч человек.
"По данным на 1 мая в Омской области на 100 тысяч человек приходится 5,4 случая коронавируса, это восьмая позиция в рейтинге по регионам СФО. На первом месте остается республика Хакасия, где на 100 тысяч жителей зарегистрировано 47,8 случаев коронавирусной инфекции", - сообщили журналистам в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
В информационном центре добавили, что Омская область вошла в так называемую "желтую" зону регионов с самым небольшим числом случаев заболевания на 100 тысяч человек. Лучше обстановка сейчас в Иркутской области - 5,1 случай заболевания на сто тысяч человек и в Кемеровской области, где приходится 4,7 случаев заражения на сто тысяч жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.