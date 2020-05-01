В Калининградской области умер еще один пациент с подтвержденным COVID-19

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

КАЛИНИНГРАД, 1 мая - РИА Новости. Еще один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Еще один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Калининградской области , общее число летальных случаев в регионе выросло до шести, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"В Калининградской области за последние сутки объявлено 37 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 395. Число летальных исходов - шесть, в том числе один за последние сутки. Среди новых случаев семь случаев пневмонии, столько же обратились с ОРВИ, а также 23 случая бессимптомного проявления коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

В оперштабе отметили, что по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг тех, кто контактировал с ними для организации медицинского наблюдения. Выписано из стационара за последние сутки 13 человек, переболевших коронавирусом.

На 1 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 18,7 тысячи человек. Выявлено 395 случаев заражения, из них 86 человек выздоровели, шестеро скончались, остаются под медицинским наблюдением 2 тысячи человек, в том числе 169 в условиях обсерватора.