УВКПЧ ООН обеспокоено ростом насилия в Ливане на фоне пандемии

Машины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" в южном Ливане. Архивное фото

Машины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" в южном Ливане

ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ростом насилия в Ливане на фоне пандемии COVID 19, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл

"Мы напоминаем сотрудникам правоохранительных органов, что у них есть обязательства соблюдать международные нормы и стандарты по использованию силы, особенно в том, что касается правомерности, необходимости и пропорциональности. Мы также настоятельно призываем протестующих не прибегать к насилию и подчеркиваем, что право на мирные собрания защищает ненасильственные собрания", - сказал он.

По данным УВКПЧ ООН, по меньшей мере 77 гражданских лиц получили ранения в период с 26 по 30 апреля. Ливанские вооруженные силы сообщили, что по меньшей мере 159 человек из их личного состава получили ранения, 15 находятся в критическом состоянии.

"Как мы понимаем, ливанские вооруженные силы применяли слезоточивый газ и резиновые пули и стреляли в воздух боевыми патронами. Протестующие, со своей стороны, как сообщается, использовали слезоточивый газ, гранаты, бензиновые бомбы, железные цепи, деревянные палки и другое оружие. Мы также получили сообщения о случаях применения силы со стороны вооруженных сил", - добавил Колвилл.

Представитель УВКПЧ ООН подчеркнул, что Управление приветствует решение властей о проведении расследований всех нарушений, совершенных в ходе демонстраций.

На фоне продолжающего в стране экономического кризиса, в начале недели в разных городах Ливана возобновились массовые беспорядки. В этот раз граждане вышли на улицы под предлогом резкого падения национальной валюты по отношению к доллару, что в свою очередь повлекло за собой резкий рост цен на продукты. Демонстранты разгромили несколько филиалов банков в Триполи и Сайде, командование армии в своих отчетах докладывало о тяжелых столкновениях с агрессивно настроенными гражданами в разных частях страны. Люди на улицах призывают власти начать проведение реформ, вернуть украденные государственные средства и создать необходимые условия для стабильной экономической и социальной обстановки в стране.

Массовые протесты в Ливане возобновились в конце апреля вопреки установленному властями режиму эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшемуся 16 марта и продленному до 11 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса. Граждане требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста доллара.

Волнения начались в Ливане с 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть краденные средства из госбюджета. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири . В конце января президент страны утверждает кабинет министров во главе с Хассаном Диябом.