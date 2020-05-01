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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T14:12
https://ria.ru/20200501/1570861727.html
УВКПЧ ООН обеспокоено ростом насилия в Ливане на фоне пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570060585_0:49:3235:1868_1036x0_80_0_0_ee9755523b4c4948ad823f40830f18b7.jpg
РИА Новости

УВКПЧ ООН обеспокоено ростом насилия в Ливане на фоне пандемии

14:12 01.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" в южном Ливане
Машины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы в южном Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Машины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" в южном Ливане. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ростом насилия в Ливане на фоне пандемии COVID 19, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.
"Мы напоминаем сотрудникам правоохранительных органов, что у них есть обязательства соблюдать международные нормы и стандарты по использованию силы, особенно в том, что касается правомерности, необходимости и пропорциональности. Мы также настоятельно призываем протестующих не прибегать к насилию и подчеркиваем, что право на мирные собрания защищает ненасильственные собрания", - сказал он.
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По данным УВКПЧ ООН, по меньшей мере 77 гражданских лиц получили ранения в период с 26 по 30 апреля. Ливанские вооруженные силы сообщили, что по меньшей мере 159 человек из их личного состава получили ранения, 15 находятся в критическом состоянии.
"Как мы понимаем, ливанские вооруженные силы применяли слезоточивый газ и резиновые пули и стреляли в воздух боевыми патронами. Протестующие, со своей стороны, как сообщается, использовали слезоточивый газ, гранаты, бензиновые бомбы, железные цепи, деревянные палки и другое оружие. Мы также получили сообщения о случаях применения силы со стороны вооруженных сил", - добавил Колвилл.
Представитель УВКПЧ ООН подчеркнул, что Управление приветствует решение властей о проведении расследований всех нарушений, совершенных в ходе демонстраций.
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На фоне продолжающего в стране экономического кризиса, в начале недели в разных городах Ливана возобновились массовые беспорядки. В этот раз граждане вышли на улицы под предлогом резкого падения национальной валюты по отношению к доллару, что в свою очередь повлекло за собой резкий рост цен на продукты. Демонстранты разгромили несколько филиалов банков в Триполи и Сайде, командование армии в своих отчетах докладывало о тяжелых столкновениях с агрессивно настроенными гражданами в разных частях страны. Люди на улицах призывают власти начать проведение реформ, вернуть украденные государственные средства и создать необходимые условия для стабильной экономической и социальной обстановки в стране.
Массовые протесты в Ливане возобновились в конце апреля вопреки установленному властями режиму эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшемуся 16 марта и продленному до 11 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса. Граждане требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста доллара.
Волнения начались в Ливане с 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть краденные средства из госбюджета. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утверждает кабинет министров во главе с Хассаном Диябом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСаад ХаририРуперт КолвиллУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевТриполиООНЛиванВ мире
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