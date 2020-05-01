В Армении ограничения на передвижение планируют отменить с 4 мая

Ситуация в Ереване в связи с COVID-19

© Sputnik / Асатур Есаянц Ситуация в Ереване в связи с COVID-19

ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Ограничения на передвижения граждан в Ограничения на передвижения граждан в Армении , введенные из-за коронавирусной инфекции, планируется снять с 4 мая, заявил в пятницу журналистам заместитель министра экономики Варос Симонян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на четверг, выявлены 2145 случаев заражения, 33 пациента скончались.

"Пакет изменений вступит в силу с 4 мая. В частности, будет принято решение снять ограничение на свободное передвижение. То есть, все граждане на территории Армении смогут свободно передвигаться. При этом сохранится запрет на общественный транспорт. Это обусловлено риском распространения инфекции", - сказал Симонян.

Кроме того, по его словам, будут сняты почти все ограничения в розничной и оптовой торговле, но пока закрытыми останутся молы и универмаги.

"Откроются все сферы деятельности обрабатывающей промышленности, будет разрешена работа химчисток, парикмахерских, салонов красоты, возобновится производство текстиля, мебели, обуви, полиграфическая деятельность", - отметил замминистра.

По его словам, власти планируют также открыть ботанические сады, зоопарки, заповедники, спортивные объекты могут использоваться только для проведения профессиональных мероприятий, возобновится деятельность спортивных клубов.

Симонян добавил, что объекты общественного питания смогут работать лишь под открытым небом, деятельность ресторанов, баров и кафе в закрытых помещениях пока останется под запретом. Он добавил, что параллельно со снятием ограничений будут приняты особые правила и указания по отдельным сферам деятельности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.

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