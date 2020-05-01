Эксперты рассказали, сколько может продлиться пандемия COVID-19

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пандемия COVID-19 может продлиться два года, считают эксперты Центра по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

"Исходя из (опыта. — Прим. ред.) последних пандемий, эта вспышка, скорее всего, продлится от 18 до 24 месяцев. Она, вероятно, не прекратится до тех пор, пока от 60 до 70 процентов населения не приобретут иммунитет", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте центра.

Авторы отмечают, что более длительный инкубационный период, бессимптомное течение и более высокий индекс репродукции коронавируса говорят о том, что "COVID-19, по всей видимости, распространяется легче, чем грипп".

Соответственно, большее число людей должно будет заразиться и приобрести иммунитет, прежде чем пандемия закончится.

"Поступающая от правительственных служащих информация о рисках должна транслировать концепцию о том, что эта пандемия закончится не скоро и людям необходимо быть готовыми к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет", — подчеркнули эксперты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.