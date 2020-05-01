Роспотребнадзор допустил спад эпидемии COVID-19 в жаркую погоду

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад, высока, сообщается в ответе Роспотребнадзора, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.
"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции",- говорится в сообщении.
При этом в осенний период при наступлении прохладной и дождливой погоды и выходе россиян на работу и учёбу возможна вторая волна заболеваемости, подчеркнули в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.