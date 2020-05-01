Сотрудники МЧС продезинфицировали Курганскую областную больницу

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Специалисты Специалисты МЧС провели дезинфекцию в Курганской областной клинической больнице, общая площадь обработанной специальными растворами территории составила свыше 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки в Зауралье силами МЧС продолжается дезинфекция социально значимых объектов с массовым пребыванием людей. В частности, проведена обеззараживающая обработка зданий и территории Курганской областной клинической больницы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специальной обработке подверглись медицинские корпуса и прилегающая к ним территория больницы. Всего было продезинфицировано более 2,5 тысячи квадратных метров территории.

"По состоянию на 1 мая, силами подразделений МЧС в области продезинфицировано свыше 8,5 тысячи квадратных метров площадей зданий, социальных объектов и сооружений транспортной инфраструктуры", - отметил представитель ведомства, добавив, что эти мероприятия будут продолжены.