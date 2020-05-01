Венгрия готова отразить вторую волну коронавируса, заявил премьер

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Венгрия выиграла первую битву с новым коронавирусом и готова отразить вторую волну COVID-19, если заболевание вернется осенью, заявил премьер министр страны Виктор Орбан

Накануне официальный представитель правительства Венгрии Гергей Гуляш заявил, что в стране до 15 августа запрещены все массовые мероприятия с численностью участников свыше 500 человек. В среду власти Венгрии частично отменили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. В частности, были отменены ограничения на время работы магазинов и внутренние поездки на территории всей страны, за исключением столицы, где зафиксировано наибольшее число зараженных.

По словам венгерского премьера, который выступил в эфире радиостанции Kossuth, страна выиграла "первую битву" с коронавирусом.

"Вот наиболее очевидные факты: вирус есть, вакцины пока нет, и нет никаких гарантий, что он просто исчезнет... Мы сумели разработать методы контроля (распространения заболевания -ред.) и выиграть время, а наша система здравоохранения готова к обороне в будущем. Если эпидемия придет в виде второй, большой волны, позаботятся обо всех", - сказал премьер, сославшись на мнение экспертов о том, что вторая волна коронавируса ожидается в октябре-ноябре. Текст его выступления на своем информационном портале разместила канцелярия главы правительства.

Наряду с этим премьер-министр добавил, что пока в столичном районе Будапешта и в медье (области) Пешт будут действовать ограничения на передвижение, так как эти районы больше всего затронула эпидемия. Однако если уровень смертности там упадет, правительство ограничения отменит.

По последним данным, в Венгрии выявлено 2775 случаев коронавирусной инфекции, скончались 312 человек, 581 выздоровел.