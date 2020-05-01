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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T14:04
https://ria.ru/20200501/1570861308.html
В Швейцарии число зараженных коронавирусом превысило 29 700 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569694211_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_4997075c37533a6ca06144297ca17d5f.jpg
РИА Новости

В Швейцарии число зараженных коронавирусом превысило 29 700 человек

14:04 01.05.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseВолонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
Волонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
© REUTERS / Denis Balibouse
ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество зараженных COVID-19 в Швейцарии превысило 29 700 человек, за сутки выявлено 119 новых случаев, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 1 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 119 новых случаев (179 накануне) и 12 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 705 человек, скончалось 1435 человек.
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Как отмечается, всего в стране проведено 27 1500 (плюс 5242 по сравнению с днем ранее) тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными кантонами остаются Во (5370 заболевших), Женева (5082 человека), Цюрих (3367 человек) и Тичино (3186 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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402000
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