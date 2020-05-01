В Швейцарии число зараженных коронавирусом превысило 29 700 человек

ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество зараженных COVID-19 в Швейцарии превысило 29 700 человек, за сутки выявлено 119 новых случаев, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 1 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 119 новых случаев (179 накануне) и 12 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 705 человек, скончалось 1435 человек.
Как отмечается, всего в стране проведено 27 1500 (плюс 5242 по сравнению с днем ранее) тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными кантонами остаются Во (5370 заболевших), Женева (5082 человека), Цюрих (3367 человек) и Тичино (3186 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.