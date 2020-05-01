В Гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На майские праздники в центре европейской части России установится солнечная погода, сообщил телеканалу "Звезда" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик заметил, что утром 1 мая в ряде районов Подмосковья температура была ниже нуля градусов. Впрочем, в дальнейшем метеорологи ожидают потепления.
С завтрашнего дня температурный фон будет ближе к обычным значениям. Днем будет 15-17 градусов, ночью не ожидаем отрицательных температур, погода завтра будет без осадков.
С 3 мая температура повысится до летних значений. По прогнозам Гидрометцентра, ночью ожидается от восьми до 19 градусов тепла, а днем — 23-25 градусов. Возможно, прогремят первые весенние грозы.
30 апреля, 12:34Гидрометцентр назвал регионы, где в мае будет теплее всего