Москвичи смогут проверить данные о цифровом пропуске через чат-бот

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Проверить, привязана ли проездная карта "Тройка" к цифровому пропуску для передвижения по Москве, можно будет в специальном чат-боте в Telegram, сообщается в канале пресс-службы департамента транспорта.
Отмечается, что бот называется MosCardCheckBot.
"Мы создали специальный бот для удобства москвичей, где они могут проверить "Тройку". Не забудьте посмотреть, привязана ли карта, перед поездкой", - приводятся в сообщении дептранса слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 13 апреля будет постепенно введен пропускной режим. Был подписан указ, согласно которому с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
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