Всемирный банк выделил Украине дополнительно 150 миллионов долларов

Отмечается, что эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единоразовые выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.