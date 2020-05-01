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2020-05-01T13:57
https://ria.ru/20200501/1570860943.html
В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ

13:57 01.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двадцать четвертого апреля в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
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В ЛНР заявили о гибели одного мирного жителя из-за обстрелов в апреле
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по пяти населенным пунктам ЛНР из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП и стрелкового оружия. Осадчий добавил, что всего по территории республики было выпущено более 80 снарядов и мин.
В ЛНР также обвинили украинских силовиков в целенаправленном ведении огня по жилым массивам. "Вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают населённые пункты республики, где нет и никогда не было подразделений Народной милиции", - рассказал Осадчий.
По его словам, на этой неделе в результате обстрелов повреждения получили жилые дома в подконтрольных ЛНР населенных пунктах Золотое-5, Донецкий и Фрунзе, а также школа и электроподстанция шахты "Первомайская". "Факты очередных преступлений, совершенных командиром 93 и 30 бригад вооруженных формирований Украины в отношении жителей нашей республики задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел", - добавил Осадчий.
По его словам, также оформлены иски в Международный уголовный суд для привлечения командиров данных бригад ВС Украины к ответственности.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области
1 мая, 10:16
В ДНР заявили об обстреле окраин Горловки со стороны ВСУ
010031
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМеждународный уголовный судООНВ мире
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