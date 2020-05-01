В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Украинские силовики шесть раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Двадцать четвертого апреля в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по пяти населенным пунктам ЛНР из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП и стрелкового оружия. Осадчий добавил, что всего по территории республики было выпущено более 80 снарядов и мин.

В ЛНР также обвинили украинских силовиков в целенаправленном ведении огня по жилым массивам. "Вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают населённые пункты республики, где нет и никогда не было подразделений Народной милиции", - рассказал Осадчий.

По его словам, на этой неделе в результате обстрелов повреждения получили жилые дома в подконтрольных ЛНР населенных пунктах Золотое-5, Донецкий и Фрунзе, а также школа и электроподстанция шахты "Первомайская". "Факты очередных преступлений, совершенных командиром 93 и 30 бригад вооруженных формирований Украины в отношении жителей нашей республики задокументированы, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел", - добавил Осадчий.