В Белгородской области умер пятый пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Женщина 68 лет стала пятым пациентом с диагностированным COVID-19, скончавшимся в Белгородской области, сообщил журналистам представитель правительства региона.
"Скончалась женщина 1952 года рождения, жительница Белгорода. Она проходила лечение в горбольнице №2, в последнее время была подключена к аппарату ИВЛ", - сказал он, отметив, что эта смерть стала пятой в регионе.
За сутки число заболевших в области выросло на 28 – до 383 человек. На семь выросло число выздоровевших – их теперь 47 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.