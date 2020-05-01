Число жертв коронавируса в Подмосковье возросло до 109

В четверг оперштаб сообщал о 93 скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье.

"Всего на данный момент в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания. Скончались 109 человек. Выздоровели и выписались 458 человек", - говорится в сообщении.