Число жертв коронавируса в Подмосковье возросло до 109

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Подмосковье достигло 109, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
В четверг оперштаб сообщал о 93 скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье.
"Всего на данный момент в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания. Скончались 109 человек. Выздоровели и выписались 458 человек", - говорится в сообщении.
Прирост за сутки в регионе составил 797 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.