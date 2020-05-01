В Тульской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области выросло до 1047, 109 человек выздоровели, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 7933 новых случая коронавируса, в том числе 82 - в Тульской области.

"Инфекция подтверждена у жителей Тулы , Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 12 человек работают в столичном регионе, 20 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки 18 жителей Тулы, Алексина, Белева и Веневского района, в том числе три ребенка, выздоровели от COVID-19.

"Пять человек были выписаны из больниц, остальные проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников", - сообщают областные власти.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1047 человек, 109 выздоровели. Умерли семь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.