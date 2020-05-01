Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

Решающим фактором в победе над инфекцией он назвал ответственное поведение каждого человека.

По словам Мурашко, чтобы остановить развитие эпидемии и сберечь здоровье людей, очень важно оставаться дома.

"Министерство здравоохранения России призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест", — заключил министр.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить.

По ее словам, по сути, последнюю неделю страна уже находилась на плато по заболеваемости. Она уточнила, что на плато бывают колебания: чуть больше — чуть меньше случаев заражения.

По ситуации на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 218 тысяч человек умерли.

По числу зараженных Россия находится на восьмом месте. На сегодня самая тяжелая обстановка в США — там более миллиона заболевших, далее идут Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия и Турция.