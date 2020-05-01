В Омской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусом

ОМСК, 1 мая - РИА Новости. Управление Управление Роспотребнадзора Омской области в пятницу сообщило журналистам о десятке новых случаев заболевания коронавирусом и пояснило географию заражения, число случаев COVID-19 в регионе превысило сотню.

К 1 мая количество случаев заражения коронавирусом в Омской области перевалило за сотню, об этом стало известно после появления статистики заболеваемости за сутки.

"Десять лабораторно подтверждённых случаев заражения: из них (заболели) две женщины и восемь мужчин в возрасте от 30 до 82 лет. Двое (из заболевших) прибыли из Москвы Алтайского края , ещё двое - контактировали с прибывшими из Москвы и Югры (ХМАО)", - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что остальные шесть человек заразились на территории Омской области.

По данным на 1 мая, в регионе насчитывается 107 случаев заражения коронавирусом, 26 человек выздоровели (19 взрослых и семь детей), трое умерли. От инфекции проходят курс лечения 78 человек.