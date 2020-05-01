Медведев рассказал о моделях совершенствования трудового законодательства

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Работа по совершенствованию трудового законодательства должна быть проделана с прицелом на будущее, чтобы конструкция выдержала, заявил лидер "Дмитрий Медведев. Работа по совершенствованию трудового законодательства должна быть проделана с прицелом на будущее, чтобы конструкция выдержала, заявил лидер " Единой России

"Надо посмотреть на то, какие модели закладывать в будущее законодательство. Это повод для отдельных длительных обсуждений", - сказал Медведев на онлайн-совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Раньше, по его словам, исходили из того, что доказательственная база всегда была связана с использованием письменных средств фиксации, а теперь работник и работодатель общаются дистанционно, и нужно подумать, как регулировать это.