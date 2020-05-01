Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье достигло 458

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Ещё 28 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Ещё 28 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего из стационаров Подмосковья после выздоровления от коронавируса выписаны 458 человек, уточнили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.