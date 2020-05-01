В Брянской области выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

БРЯНСК, 1 май - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Брянской области достигло 989 после того, как за минувшие сутки были подтверждены 88 новых случаев заражения, сообщает правительство региона.

"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 1 мая в регионе выявлено еще 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 989 человек", - говорится в сообщении.

На областной центр приходятся 468 случаев заболевания, в закрытом на карантин Сельце COVID-19 выявлен у 116 человек.

За минувшие сутки число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией достигло девяти человек. Отмечается, что у пациентов были тяжелые хронические заболевания, которые в сочетании с коронавирусной инфекцией привели к необратимым последствиям. Сообщается также о 240 выздоровевших. Проведено более 14,5 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.