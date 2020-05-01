В Белоруссии число случаев заболевания COVID-19 приблизилось к 15 тысячам

МИНСК, 1 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 890 - до 14 917, скончались еще четыре человека, всего умерших 93, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.

По данным на четверг, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 14 027, в том числе минздрав сообщал о 89 умерших пациентах.

"Зарегистрировано 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 262 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, по всей республике выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.