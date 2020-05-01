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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T13:32
https://ria.ru/20200501/1570860238.html
В Белоруссии число случаев заболевания COVID-19 приблизилось к 15 тысячам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826974_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_c53488e1300de077e1a8fd15603f0454.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число случаев заболевания COVID-19 приблизилось к 15 тысячам

13:32 01.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 890 - до 14 917, скончались еще четыре человека, всего умерших 93, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
По данным на четверг, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 14 027, в том числе минздрав сообщал о 89 умерших пациентах.
"Зарегистрировано 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 262 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным министерства, по всей республике выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Медик карантинного центра в Коммунарке
1 мая, 13:14Распространение нового коронавируса
Названа особенность коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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