В Якутске умер мужчина с коронавирусом

"Мужчина 65 лет был выписан из офтальмологической больницы, где была обнаружена коронавирусная инфекция. Как у контактного, у него были взяты пробы на COVID-19. Медсестра, бравшая у мужчины анализы, заметила одышку и вызвала участкового врача, тот, в свою очередь - "Скорую помощь". К сожалению, стремительное резкое ухудшение (острый респираторный дистресс-синдром), вызванное коронавирусной инфекцией, стало причиной летального исхода", - сказали в оперштабе журналистам.