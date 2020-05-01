В Якутске умер мужчина с коронавирусом

ЯКУТСК, 1 мая - РИА Новости. Мужчина с коронавирусом скончался в Якутске, всего в республике умерли четыре человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
"Мужчина 65 лет был выписан из офтальмологической больницы, где была обнаружена коронавирусная инфекция. Как у контактного, у него были взяты пробы на COVID-19. Медсестра, бравшая у мужчины анализы, заметила одышку и вызвала участкового врача, тот, в свою очередь - "Скорую помощь". К сожалению, стремительное резкое ухудшение (острый респираторный дистресс-синдром), вызванное коронавирусной инфекцией, стало причиной летального исхода", - сказали в оперштабе журналистам.
Отмечается, что скончавшийся был инвалидом второй группы. У него было множество сопутствующих хронических заболеваний, в том числе перенесенный инсульт и инфаркт.
Ранее оперативный штаб сообщил о 229 случаях коронавируса в Якутии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.