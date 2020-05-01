У Австралии нет доказательств, что COVID-19 возник в лаборатории в Ухане

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские власти не располагают "вескими доказательствами" того, что коронавирус возник в лаборатории Уханьского института в Китае, сообщает телерадиокорпорации ABC.
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Помпео многократно призывал Китай сообщить, не мог ли вирус "сбежать" из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний. В четверг Трамп вновь заявил, что что у него есть информация, которая позволяет говорить, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском городе Ухань.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.