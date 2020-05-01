Медведев пожелал Мишустину выздоровления

Медведев подчеркнул, что искренне желает здоровья всем, но особенно тем, кто уже заболел.

"Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации", - добавил он.

В четверг премьер -министр во время онлайн-конференции с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что его тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил кандидатуру своего первого заместителя Андрея Белоусова на должность и.о. премьера, пока лечение не закончится. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. председателя правительства Белоусова.