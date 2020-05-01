Почти 90 детей заразились коронавирусом в Рязанской области

БРЯНСК, 1 мая – РИА Новости. Среди 923 человек, зараженных коронавирусной инфекцией в Среди 923 человек, зараженных коронавирусной инфекцией в Рязанской области , есть 88 детей, следует из сообщения правительства региона.

"На 11.00 мск 1 мая в регионе выявлено 923 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 98 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет - 380 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 88 человек", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе выявлено еще 43 случая заражения COVID-19. Отмечается, что еще 98 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1021 человек.

В настоящее время выздоровели 69 человек, 52 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.