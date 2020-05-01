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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T13:25
https://ria.ru/20200501/1570859960.html
Почти 90 детей заразились коронавирусом в Рязанской области
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

Почти 90 детей заразились коронавирусом в Рязанской области

13:25 01.05.2020
3876
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 1 мая – РИА Новости. Среди 923 человек, зараженных коронавирусной инфекцией в Рязанской области, есть 88 детей, следует из сообщения правительства региона.
"На 11.00 мск 1 мая в регионе выявлено 923 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 98 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет - 380 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 88 человек", - говорится в сообщении.
Медик карантинного центра в Коммунарке
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Названа особенность коронавируса
За сутки в регионе выявлено еще 43 случая заражения COVID-19. Отмечается, что еще 98 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1021 человек.
В настоящее время выздоровели 69 человек, 52 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рязанская областьОбщество
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