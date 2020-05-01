Папа Франциск помолился за всех трудящихся

ВАТИКАН, 1 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск 1 мая, когда Римско-католическая церковь отмечает день святого Иосифа труженика, помолился за всех трудящихся, за то, чтобы у всех была работа.
"Сегодня день святого Иосифа труженика и день трудящихся. Помолимся за всех трудящихся. Чтобы у каждого была работа, чтобы всем платили справедливо и чтобы все могли иметь достоинство труда и удовольствие отдыха", - сказал понтифик в ходе утренней мессы в Доме святой Марфы в Ватикане, онлайн-трансляцию которой вел информационный портал Святого престола Vatican News.
Праздник святого Иосифа труженика как покровителя всех трудящихся в 1955 году учредил папа Римский Пий XII, придав таким образом светскому празднику новое религиозное измерение. Иосиф труженик является для христиан образцом терпения и трудолюбия.