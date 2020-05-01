Умер актер Евгений Федоров

"Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории Театра имени Вахтангова, которому он служил верой и правдой 80 лет", — говорится в некрологе.

Несмотря на серьезное заболевание, он почти до конца своих дней выходил на сцену, отметили в театре. Федоров играл в спектаклях "Улыбнись нам, Господи", "Последние луны" и "Обитатели пансиона".