Умер актер Евгений Федоров

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Старейший актер Вахтанговского театра, заслуженный артист России Евгений Федоров умер в возрасте 96 лет, сообщила пресс-служба театра.
"Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории Театра имени Вахтангова, которому он служил верой и правдой 80 лет", — говорится в некрологе.
В 1945 году Федоров окончил Театральное училище имени Щукина, после чего его приняли в вахтанговскую труппу. Федоров сыграл множество ролей в пьесах классиков и современных авторов.
Несмотря на серьезное заболевание, он почти до конца своих дней выходил на сцену, отметили в театре. Федоров играл в спектаклях "Улыбнись нам, Господи", "Последние луны" и "Обитатели пансиона".
Театр передает соболезнования родным и близким артиста.
О церемонии прощания и похоронах станет известно позднее.