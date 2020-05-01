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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-01T13:18
https://ria.ru/20200501/1570859769.html
Москва и банк "Открытие" подписали соглашение о кредитах для бизнеса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570627350_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_67924235736a1e297f9122a04c197a33.jpg
РИА Новости

Москва и банк "Открытие" подписали соглашение о кредитах для бизнеса

13:18 01.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудница банка "Открытие" на рабочем месте
Сотрудница банка Открытие на рабочем месте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудница банка "Открытие" на рабочем месте. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин и заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова подписали соглашение о реализации программы субсидирования льготных кредитов для предпринимателей; в ее рамках правительство Москвы будет субсидировать банк для предоставления льготных условий кредитования малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба департамента.
Программа вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки субъектов МСП, утвержденный правительством Москвы.
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Документ предусматривает финансирование из городского бюджета процентной ставки до 8% годовых по новым "стабилизационным" кредитам на развитие и поддержание деятельности МСП, а также до 6% годовых по действующим кредитам. В рамках соглашения банк "Открытие" планирует выдать кредитов на сумму 10,5 миллиардов рублей и уже одобрил займы на сумму более 1 миллиарда рублей.
"С помощью нашей программы предприниматели из всех без исключения отраслей экономики смогут существенно снизить кредитную нагрузку. Мы надеемся, что полученные под минимальный процент заемные средства помогут столичным предприятиям сохранить штат и удержаться на плаву до конца периода кризисных явлений", — сообщил Фурсин.
Ранее правительство Москвы определило 12 банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей, эти кредитные организации получат субсидии для компенсации 6% ставки по ранее выданным займам и 8% ставки - по новым кредитам. При отборе банков учитывалось наличие у них на 1 марта 2020 года кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruА-" по национальной рейтинговой шкале для РФ.
"С учетом субсидий правительства Москвы, ставка по новым займам для субъектов МСП составит всего порядка 3-7 процентов годовых. Ставка по оформленным до 15 апреля кредитам будет пересчитана автоматически по заявлению предпринимателя. Процедура потребует минимум усилий со стороны заемщиков. Предприниматели смогут снизить ставку по уже оформленным займам и получить на выгодных условиях новые кредиты для любых целей и в любых сферах деятельности. Единственное условие участия в программе — регистрация бизнеса на территории Москвы", - отметили в департаменте.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МоскваНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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