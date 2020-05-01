Москва и банк "Открытие" подписали соглашение о кредитах для бизнеса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин и заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова подписали соглашение о реализации программы субсидирования льготных кредитов для предпринимателей; в ее рамках правительство Москвы будет субсидировать банк для предоставления льготных условий кредитования малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба департамента.

Программа вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки субъектов МСП, утвержденный правительством Москвы.

Документ предусматривает финансирование из городского бюджета процентной ставки до 8% годовых по новым "стабилизационным" кредитам на развитие и поддержание деятельности МСП, а также до 6% годовых по действующим кредитам. В рамках соглашения банк "Открытие" планирует выдать кредитов на сумму 10,5 миллиардов рублей и уже одобрил займы на сумму более 1 миллиарда рублей.

"С помощью нашей программы предприниматели из всех без исключения отраслей экономики смогут существенно снизить кредитную нагрузку. Мы надеемся, что полученные под минимальный процент заемные средства помогут столичным предприятиям сохранить штат и удержаться на плаву до конца периода кризисных явлений", — сообщил Фурсин.

Ранее правительство Москвы определило 12 банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей, эти кредитные организации получат субсидии для компенсации 6% ставки по ранее выданным займам и 8% ставки - по новым кредитам. При отборе банков учитывалось наличие у них на 1 марта 2020 года кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruА-" по национальной рейтинговой шкале для РФ.