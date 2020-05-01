В Тверской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 564

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на 29 и составило 564 человека, выздоровели 74 пациента, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 7933 новых случая заражения, в том числе 29 - в Тверской области.

"Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

В области за последние сутки прошли тестирование на коронавирус 1513 человек.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 564 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 74 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 487 зараженных изолированы", - говорится в сообщении.

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 189 человек, Конаковском районе - 124 человека, Кимрах - 122 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.