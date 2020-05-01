Число зараженных коронавирусом в Калужской области достигло 1065

Медицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в Число заразившихся COVID-19 в Калужской области в минувшие сутки выросло еще на 59 - до 1065 человек, сообщило правительство региона.

В четверг число зараженных в регионе превысило тысячу человек. Это максимальное число инфицированных в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Московской области.

"По данным оперативного штаба на утро 1 мая, в регионе 1065 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Накануне их было 1006.

При этом выросло число выздоровевших – с 54 до 61.