Число зараженных коронавирусом в Калужской области достигло 1065

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в Калужской области в минувшие сутки выросло еще на 59 - до 1065 человек, сообщило правительство региона.
В четверг число зараженных в регионе превысило тысячу человек. Это максимальное число инфицированных в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Московской области.
"По данным оперативного штаба на утро 1 мая, в регионе 1065 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Накануне их было 1006.
При этом выросло число выздоровевших – с 54 до 61.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.