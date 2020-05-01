Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Городской суд ЗАТО город Лесной арестовал по обвинению во взятке Владислава Русакова, бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, сообщает в пятницу Свердловский облсуд.
"Городской суд ЗАТО город Лесной арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова. Органами предварительного расследования он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Мера пресечения избрана по 27 июня 2020 года включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", — говорится в сообщении.
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Как сообщали ранее РИА Новости в департаменте информационной политики региона, Русаков в начале недели написал заявление об увольнении по собственному желанию.
По версии следствия, в период с 2014 по 2018 год, когда подозреваемый занимал, в частности, должность заместителя главы администрации городского округа Лесной по правовым и организационным вопросам, он частями получил от индивидуального предпринимателя взятку в особо крупном размере за способствование в решении вопросов, входящих в свою компетенцию.
В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.