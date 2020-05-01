Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

Как сообщали ранее РИА Новости в департаменте информационной политики региона, Русаков в начале недели написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По версии следствия, в период с 2014 по 2018 год, когда подозреваемый занимал, в частности, должность заместителя главы администрации городского округа Лесной по правовым и организационным вопросам, он частями получил от индивидуального предпринимателя взятку в особо крупном размере за способствование в решении вопросов, входящих в свою компетенцию.