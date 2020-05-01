В Вологодской области за сутки выявили 15 случаев заболевания COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Оперативный штаб за сутки зафиксировал 15 новых случаев коронавируса в Оперативный штаб за сутки зафиксировал 15 новых случаев коронавируса в Вологодской области , что превышает прирост в 11 больных накануне, который власти называли рекордным.

"На 11.00 1 мая 199 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 15 новых случаев (11 – Вологда, три – Череповец, один – Кириллов)", - сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на своей официальной странице "ВКонтакте"

"По рекомендации главного санитарного врача России мы, как и многие регионы, ввели масочный режим. Статистика растет. Решение о масках своевременно и оправданно. Пожалуйста, носите их. Маски продаются сейчас и в аптеках, и в магазинах", - добавил глава Вологодской области.

Накануне на заседании областного оперштаба Кувшинников сообщал о рекордном с начала пандемии суточном приросте инфицированных COVID-19 в регионе - 11 человек.

Количество выздоровевших от коронавируса в Вологодской области составляет 65 человек, в том числе 15 – за последние сутки. Летальных исходов пока нет.